新冠疫苗｜台灣2人接種高端疫苗後死亡

在台灣，當地疫苗廠「高端」生產的新冠疫苗獲批緊急使用後，昨起開始接種，未料今日出現2宗接種後死亡個案。居於桃園的56歲馬來西亞籍姓陸專欄作家昨早接種首劑高端疫苗，現場休息期間並無不適，惟回家後今日凌晨曾向友人透露出現背痛、肚子痛、心率不穩等症狀，至今早9時許被家人發現失去呼吸、心跳，搶救後不治。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步判斷死因為心肌梗塞，惟需剖驗方能確定，又強調不會因此而停止高端疫苗接種。死者家屬則透露，陸男本身有高血壓。

新北死者死前疑曾吸毒

另外，新北市蘆洲區一名昨日接種高端疫苗的39歲姓彭男子，今早11時許被家人發現在浴室暈倒，送院後不治，據報接種後並無特別症狀，本身亦無慢性疾病。不過，警方調查後指出，死者被發現時，手握用過的海洛英針頭，浴室廁紙盒內有一小包安非他命，而彭男生前曾多次吸毒後昏迷送院，是警方列管的毒品人口，其猝死是否與毒品有關，有待調查。

搶救彭男的新光醫院則表示，院方今年有4次彭男暈倒入院紀錄，其中2次驗出禁藥陽性反應。