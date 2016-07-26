新冠疫苗｜台首批164人抵關島 享受疫苗旅遊

台灣今日新增27本土確診、17死，疫情持續趨緩。疫苗供應亦屢傳好消息，日本政府再向台灣提供113萬劑阿斯利康疫苗，預計周四抵達台灣，台灣自行採購的62萬劑阿斯利康疫苗則於明天到貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中亦不再抗拒民間人士向BioNTech疫苗大中華區總代理上海復星採購，稱這是商業行為，「當然尊重」。據報鴻海永齡基金會、台積電已經與上海復星正式簽署法律文件，BioNTech疫苗有望於8、9月陸續抵台。

另一邊廂，關島「疫苗旅遊」(Air Visit and Vacation計劃)吸引逾2,000名台灣旅客報名，首批164名台灣旅客今日乘搭包機抵達關島，機場有表演者唱歌迎接。關島觀光業去年3月起因疫情停頓，直至近日有76%的18歲以上成年人完成接種2劑新冠疫苗，才積極重振觀光業，宣布自本月4日起開關迎客。今批台灣旅客是關島開關後首批包機旅客。

根據關島規定，持入境前72小時核酸陰性證明的外國旅客，入境後免隔離，但要入住指定酒店，機場至酒店接駁交通可自行安排。疫苗旅遊費用則介乎300至500美元，視乎所選疫苗：強生100美元，莫德納、BioNTech200美元，另加200美元核酸檢測費，若再加75美元可讓醫護人員到旅客房間接種。

雄獅旅遊：73%旅客49歲以下

由於台灣疫苗緊缺，台灣多間旅行社隨即推出5天、7天及22天的關島機票加酒店套票，包機場接送，費用最低約5萬元新台幣，並可以約5萬元新台幣加購回台後集中隔離14天旅館住宿。雄獅旅遊指，首批旅客將在關島逗留5天4夜，49歲以下旅客佔73%；38%旅客選打莫德納疫苗，其次是BioNTech有34%，選擇強生的則有23%，另有3%不接種只去玩。

旅客：10萬新台幣+14天隔離仍覺抵

台灣傳媒報道，有旅客與丈夫、母親和弟弟同行，稱目前台灣新冠疫苗接種計劃尚未輪到青壯年接種，但自己和家人的工作要接觸很多客人，為保護自己，就算去關島回台後要隔離14天、每人花費約10萬元新台幣也沒關係，而且「算划得來」。另有旅客表示，因為很想出去玩，所以決定與友人一同去關島，打完疫苗就去潛水。

還有旅客稱，本來在台中工作，因疫情停工後原欲回新北市探父母，但新北、台北疫情嚴重，加上父母年紀大，擔心萬一自己受感染，回家就會傳染父母，故已經2個月無回新北，今次去關島會打莫德納疫苗，回台後接種第二劑時，若台灣沒有莫德納，相信可以混打台製的高端或聯亞疫苗。