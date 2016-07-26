新冠疫苗｜台15歲少女打BioNTech後死亡 為最年輕個案

台灣今日新增2宗本土確診個案，患者分別居於台北和新北市，感染源頭調查中。另外，當地中央流行疫情指揮中心通報，本月22至24日新增7宗接種新冠疫苗後死亡事件，其中1名女死者年僅15歲，是全台最年輕死亡個案。

接種後21日上體育課期間不適

指揮中心指，該名15歲女死者曾有神經系統病變病史，上月24日接種BioNTech疫苗，當日身體無不適，本月15日上體育課時感不適，護理師為其進行CPR和AED急救，惟送抵醫院前死亡。經剖驗判斷，死因可能是腦神經病變，家屬已申請預防接種受害救濟。

根據桃園市政府資料，該名女死者是特殊教育學生，15日上體育課時，曾在走廊跑步、健行約30分鐘，因身體不適坐在樓梯休息時，突然失去生命跡象。

另外，指揮中心表示，本月22至24日期間，2名58及89歲男子在接種阿斯利康疫苗後5至8日死亡，另4名(2男2女)年齡介乎57至83歲人士在接種莫德納疫苗1至93日死亡。

全台7個月941宗死亡疑與疫苗有關

根據中央流行疫情指揮中心資料，今年3月22日至昨日下午4時，全台累計接種22,283,271劑新冠疫苗，疑似疫苗接種後嚴重不良事件5,084宗，死亡佔941宗，其中阿斯利康692宗、莫德納211宗、高端27宗、BioNTech 11宗。死者年齡介乎年2個月(註：母親接種後餵女嬰食母乳，女嬰其後死亡，剖驗證實有上呼吸道感染，雙肺有大葉性肺炎)至101歲，其中525人是75歲以上，死亡在接種當日至124日之間發生。