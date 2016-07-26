新冠疫苗｜員工斥旅發局迫打針 局方澄清僅涵蓋參與大型活動員工

旅發局總幹事程鼎一昨晚向全體員工發電郵，提及未來數月旅發局將舉辦多個大型活動，而為「有責任地」舉行活動，局方將要求所有參與大型活動的員工和參加者完成接種兩劑新冠疫苗，惟做法引起部分員工不滿，質疑局方沒有給予員工定期檢測替代打針，形容局方「以泰山壓頂之勢」強迫員工打針。

程鼎一於電郵提及，全球各地Delta變種病毒肆虐，本港必須加快提高接種率，以達致群體免疫，才能恢復本地經濟及通關旅遊。彭續指，旅發局有責任推廣本港成為優良及具吸引力的地方，故讓旅客安全免受新冠病毒感染是最基本的條件。

員工稱已多次要求「交人」

有員工表示，旅發局高層為求「谷針」，已多次要求各部門提供未打針的員工名單，企圖施以壓力，批評行徑「令人不齒」，現在更要求所有員工打針，對此感到反感。旅發局發言人其後澄清，沒有發電郵要求全體員工接種疫苗，而由於現正籌備多項大型活動，為活動順利舉行，須遵從政府多項防疫要求，例如單車節，工作人員及參與者等均須完成疫苗接種，因此透過電郵鼓勵參加相關大型活動的員工接種疫苗，如果身體情況不適合打疫苗，可出示相關醫學證明。

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