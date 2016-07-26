新冠疫苗｜國泰強制要求員工打針 10月起駐機場禁區不能以檢測代替

國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)，早前確診感染Delta變種病毒，患者沒有接種新冠疫苗，懷疑受轉機客感染。國泰航空今日發出內部通告，收緊員工疫苗接種要求，從10月1日起，所有進入機場禁區工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗，並不能以陰性檢測證明替代疫苗接種。

12月擴展至禁區外員工

另外，有關安排將於12月1日擴展至機場禁區以外，在國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，同樣不能以陰性檢測證明替代疫苗接種。對接種疫苗仍有顧慮的個別員工，國泰稱會免費提供接種前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有2天疫苗假期，也會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。

近九成駐港員工已打針或預約

公告提及，89%駐港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%駐港機師及約92%駐港機艙服務員。另外駐港機組人員今年已接受逾8萬次病毒檢測，當中並無發現陽性結果。

機管局自8月起，要求進入禁區的員工須有打針或陰性檢測證明。確診女職員所屬的「寰宇堂」設於禁區內，她每周均會檢測，符合機管局規定。不過政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日質疑，為何仍會有機場員工未打針，對此感到奇怪，認為機場最重要是每個員工都打針。

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