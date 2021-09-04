新冠疫苗｜在未經授權工廠生產 巴西暫停接種逾1200萬劑科興疫苗

巴西國家衛生監督局(Anvisa)周六(4日)發聲明表示，因逾1,200萬劑中國研發的科興新冠疫苗，在未獲授權的工廠生產，巴西暫停為國民接種該批新冠疫苗。

路透社報道，位於聖保羅的生化醫學研究中心「布坦坦研究所」(Butantan institute)，是科興的合作夥伴，負責科興疫苗在巴西當地的裝載作業，以及完成製造疫苗的最後工序等。Anvisa指，上周五接獲布坦坦研究所通知，送抵巴西的25個批次、共1,210萬劑的科興疫苗，在未經授權的工廠生產。

暫停接種是預防措施

Anvisa表示：「這間製造廠房……未接受檢查，也未獲Anvisa核發上述疫苗(科興疫苗)的緊急使用授權」，又指暫停接種是「預防措施，以避免民眾暴露在可能的迫切風險中」。Anvisa並未說明該廠房位於哪個國家。

布坦坦研究所並向Anvisa通報，同一工廠另外17個批次、共900萬劑疫苗，正在送往巴西途中。而在這90天暫停接種期間，Anvisa將尋求檢查該廠房，並了解更多製造流程的安全性。

巴西約30%人口完成接種

巴西早前開始大規模接種新冠疫苗，大部分民眾接種科興新冠疫苗，之後陸續有來自其他製造商的疫苗供應。

根據用數據看世界(Our World In Data)網站蒐集的公共數據，巴西完成接種新冠疫苗的人口比率約為30%。

疫情方面，巴西周六公布新增21,804宗確診病例，692人死亡。新冠肺炎疫情去年初爆發至今，巴西累計逾2,000萬宗確診，逾58萬人染疫死亡。