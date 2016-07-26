新冠疫苗｜多地限制未接種者出行 國務院要求糾正

內地多個縣市早前以限制未接種人士進入公共場所、憑接種證明開學等措施「谷針」，個別地方更不准未接種公務員返工和出糧，或者將無故不接種納入個人誠信記錄，甚至有人利誘未接種者去外地打針等。國家衛健委疾控局副局長吳良有今日指出，一些地方為了加快疫苗接種，出台一些限制措施，違背「知情、同意、自願」接種原則，並對民眾造成不便，國務院聯防聯控機制綜合組已專門召開視像會議，要求各地及時糾正這種現象。

堅決杜絕二碼聯查與強制接種捆綁

至於限制未接種人士進入公眾場所的配套措施「二碼(健康碼、接種碼)聯查」，吳良有表示，了解到措施主要目的是盡可能有效發現未接種人群，宣導無接種禁忌症人士及時接種，更好地保護大家的健康，惟接種政策措施出台時，一定要嚴謹審慎，認真評估，確保依法依規，嚴守安全底線，故下一步國家衛健委將指導各地用好二碼聯查措施，堅決杜絕將二碼聯查與強制接種捆綁。他又強調，希望各地深入細緻、盡心盡力、積極穩妥地推進疫苗接種工作，保護好群眾的健康權益。

全國近9.7億人已完成接種

另外，國家衛健委發言人米鋒指出，截至昨日，全國累計接種新冠疫苗21.13億劑次，完成全程接種人數近9.7億人。

對於一些地方政府變相強制接種，不少內地網民認為，「下面也挺難的，上面一方面要求自願接種，一方面給定接種名額任務，下面也不知道該執行哪個了」。一些網民則就國家衛健委再次強調自願接種，直言「這都完成的差不多了吧」、「兩面派，現在才來喊停」、「下面的人要執行到位哦，不能對國家政策陽奉陰違」、「我姥爺93了，被要求打，不打不發退休工資，我媽拉著姥爺去了」。還有網民諷刺，「中國文化博大精深，這中國文字更是要多大能博多大，你都搞二碼聯查了，沒接種哪來接種碼給你查？還不強制，這不就是變相的強制？新時代新方法，像企業裁員，現在不叫裁員叫員工優化」。

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