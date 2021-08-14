新冠肺炎｜多宗輸入個案已打疫苗 許樹昌：須檢視縮短酒店檢疫安排

一名38歲美國抵港女傭初步確診帶有L452R變種病毒株，她已完成接種疫苗及檢疫，但仍被驗出病毒量高，預料有傳染性。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港近期多宗新冠病毒輸入個案患者都已接種新冠疫苗，但仍然受到感染，因此須檢視現時部分抵港人士縮短酒店檢疫期的安排，衛生防護中心轄下科學委員會周一將檢視相關數據，研究調整酒店檢疫期。

許樹昌續指，該女傭個案反映7天檢疫並不足夠，應該將從中風險地區抵港、而又完成接種兩劑疫苗和有抗體的抵港人士，檢疫期延長至14天，並加以7天自我監察。他又說，因應變種病毒出現，認為疫苗接種率現時須提升至八成至九成。

指初確女傭個案對社區有風險

對於今次的女傭個案，許樹昌認為的確對社區會有風險，但本港以往都出現幾次類似的感染個案，未有引起大爆發，如果市民盡量避免在人多地方逗留，和做好防疫措施，相信今次在社區爆發風險亦不高。

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