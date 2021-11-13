新冠疫苗｜奧地利未打針民眾禁足 愛爾蘭准打國藥科興旅客入境

奧地利對未接種新冠疫苗人士實行強制居家禁足措施，應對新一波疫情蔓延。另外，愛爾蘭承認6款新冠疫苗接種人士入境，包括科興和國藥疫苗。

奧地利近期疫情迅速惡化，單人新增確診病例一度超過1萬宗。對於奧地利只有約65%民眾已完成接種，是歐盟裏接種最低的國家之一，總理沙倫貝格形容為「可恥地低」。他指，由於目前疫情形勢嚴峻，決定由當地周一(15日)零時起，在全國範圍內對未接種新冠疫苗人士實施封禁措施，12歲以下兒童除外，涉及約200萬人，要求居家禁足，除工作、購物等基本活動外，非必要不得外出。

奧地利警方將加強執法，對違反禁令予以重罰。

愛爾蘭政府承認6款新冠疫苗

愛爾蘭允許完全接種中國科興和國藥新冠疫苗14天後的旅客，持有效證明入境。

《新華社》報道，進入愛爾蘭的旅客必須提供有效新冠疫苗接種證明或新冠康復證明，亦或72小時內核酸檢測陰性證明。目前愛爾蘭政府共承認6款新冠疫苗，除最新增加的科興和國藥疫苗外，還包括輝瑞、莫德納、強生和阿斯利康新冠疫苗。

由10月22日起，愛爾蘭政府正式取消對來自高風險國家旅客，實施強制集中隔離的規定，取消入境旅客必須居家自我隔離規定，不再要求旅客入境後，須及時提供住址和聯繫方式等信息。

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