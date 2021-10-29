新冠疫苗｜孔繁毅：專家組將商討兒童接種 料大機會通過

新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅在一個電台節目中表示，專家將與政府商討是否降低復必泰疫苗的接種年齡至5至11歲，劑量是成年人的三分之一。

孔繁毅指，美國輝瑞藥廠(Pfizer)早前完成兒童接種新冠疫苗的第三期臨床研究，發現復必泰疫苗在5至11歲的兒童效果好，保護力非常高，安全性亦好，並無心肌炎個案。專家組今日下午將開會討論，是否建議本港5至11歲兒童接種復必泰疫苗，預料好大機會通過，而兒童接種的劑量會是成年人的3分1。

已呈報青少年心肌炎個案較美國高五倍

孔繁毅又指，目前年輕人在接種復必泰疫苗後出現心肌炎的比率較低，在100萬劑疫苗中有百幾宗個案，有關數字較美國高，相信是因為香港的監察緊密，九成個案均好快康復。他說接種一劑疫苗的保護力只有三成七，接種兩劑的則有八成七，相信接種一劑的青少年，在兩、三個月後，亦要再接種多一劑才有保護力。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，衞生防護中心的聯合科學委員會6月初通過12至17歲青少年可接種2劑復必泰新冠疫苗後，已呈報的青少年心肌炎個案有近百宗，較美國多出五倍，因此之後改為建議青少年只打1劑復必泰，重申專家最初的建議是基於數據，並隨累積個案情況而調整接種建議。

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