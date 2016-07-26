新冠疫苗｜孔繁毅：接種率至少達八成半才能建免疫屏障

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在一個電台節目中表示，1名變種新冠病毒患者可以傳染約7個人，疫苗接種率至少達八成半才能建立免疫屏障，希望未來兩三個月本港可提升接種率，特別是長者方面，當長者接種率都達7成，就可選擇慢慢恢復通關。

孔繁毅指，長者最擔心接種疫苗後有副作用，而本港現時已為市民接種超過700萬劑疫苗，經委員會審視後，真的與疫苗有關或不排除有關的嚴重異常事件只有569宗，當中涉及復必泰及科興疫苗的各佔一半，涉及70歲以上人士的嚴重事件只佔569宗之中的10%左右，涉及80歲以上的只佔2%，市民可以安心接種。

復必泰疫苗或更適合長者

孔繁毅續指，在接種復必泰疫苗的人士之中，70歲以上有副作用的比率，只佔整體有副作接種人士的兩成；而科興出現副作用的比率，70歲以上或以下的接種者各佔一半，即是復必泰可能更適合長者接種。他重申，長者一旦染疫，死亡率有三成，若老人院出現爆發，情況更令人憂慮。

孔繁毅指，本港目前建議正進行化療等免疫系統受損人士，接種第三針加強劑，專家正在比較皮內和肌肉注射效果，相信皮內注射更好，可令免疫反應更好地傳遞到淋巴核，產生更多抗體，皮內注射方法亦可適合長者。

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