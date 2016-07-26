新冠疫苗｜孟買騙徒以生理鹽水充當疫苗每劑賣132元 呃逾2600人「打假針」

印度第二波的新冠肺炎疫情嚴峻，政府加緊為民眾接種新冠疫苗，孟買有騙徒大賺黑心錢，讓逾2,600民眾接種由生理鹽水製成的假疫苗。

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美國《紐約時報》周日報道，印度警方過去兩個月拘捕14人，部分人具醫學專業資格，他們涉嫌在孟買10多個私營接種站替民眾注射生理鹽水，每劑賣10至17美元(約78至132港元)，當局已充公逾2萬美元(約15.6萬港元)贓款。孟買警官塔庫爾(Vishal Thakur)表示，涉案疑犯已被控串謀犯罪、詐騙及偽造文書等罪名。

受害者不知注射了甚麼疫苗

報道指，逾2,600人到這些接種站注射Covishield新冠疫苗(在印度生產的阿斯利康疫苗)，部分人接種後發現政府的疫苗接種追蹤網站上沒有他們的打針紀錄而起疑，其後發現接種證明上的醫院名稱，也與疑犯聲稱的隸屬醫院不符。一名受害者在Twitter發文表示：「我們不知道接種到的是Covishield疫苗，還是葡萄糖或過期/廢棄疫苗。」

律師錢德拉謝卡爾(Siddharth Chandrashekhar)在孟買高等法院代表受害者提出集團訴訟，他形容本案令人「心碎」，法院亦稱，對假疫苗事件層出不窮感到震驚。

賣假氧氣樽騙財

報道指，類似的醫療詐騙在印度時有所聞，今春疫情大爆發期間，有人以假藥和假氧氣樽向確診者騙財。西孟加拉邦亦有數百人懷疑受騙注射了假疫苗，包括當地議員，警方正調查事件。

根據牛津大學的「用數據看世界」(Our World In Data)資料，印度累計已接種3.4億劑疫苗，但完成接種者佔人口不到5%。目前平均每天新增近5萬宗確診、近1,000人死亡，雖已較兩個月前的單日30多萬宗新症時降溫，但專家相信官方公布的比實際數字少許多。