新冠疫苗｜家屬不反對即替院友打科興 聶德權：將於全港院舍推行

政府在多間院舍推行「主動評估─接種」先導計劃，安排註冊醫生為長者進行健康檢查，若確認適合打針，而長者家屬沒有表明反對及提供原因，便會即場為院友注射科興疫苗。公務員事務局長聶德權今日(28日)到土瓜灣一間安老院視察後預告，將於全港安老及殘疾人士院舍推行有關安排。

聶德權今日到土瓜灣一間安老院視察後，透過公務員事務局發稿，提到昨日及今日共有逾百名院友接種新冠疫苗，並解釋當局安排醫生為院友進行健康評估，當院友獲確認適合接種科興疫苗後，只要院友家屬沒有明確反對院友接種，到診註冊醫生會在取得院友或法定監護人知情同意下為院友打針。

當局新聞稿未提擴展至全港

聶德權亦於Facebook撰文，提到有關先導計劃於周二(26日)展開，當局之後會總結先導計劃的經驗，作出適當的調整，然後在全港安老及殘疾人士院舍推行，而有關內容則沒有在當局的稿件中提及。

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