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新冠疫苗｜專家今商調低科興接種門檻至3歲　崔俊明：數據非常不足
2 小時前
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新冠疫苗｜專家今商調低科興接種門檻至3歲　崔俊明：數據非常不足
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衞生署專家委員會今日商議會否調低科興接種年齡門檻至3歲。(資料圖片)

科興早前申請調低接種年齡門檻至3歲，衞生署轄下聯合科學委員會今日(15日)下午將會商討有關申請。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明憂慮，兒童接種科興的數據「非常非常少」，若專家建議調低年齡，必須提供充足理據。

崔俊明於港台節目稱，科興最新兒童接種臨床數據要數今年6月的第二期臨床研究，但數據非常少，參與研究的3至5歲兒童只有56個，6至11歲亦只有81個。然而，內地已批准3歲以上兒童緊急使用科興疫苗，至今已有1億名兒童接種，因此相信委員會有機會參照內地情況，批准在港調低接種年齡。

不排除須補打第三針

崔俊明指，根據內地接種情況，兒童注射科興副作用與成人相若，16%出現針口痛，而疲倦、發燒等則各約10%。但他重申，科興有效性只有約五成，兒童接種科興需要與成人同等劑量，日後亦不排除需要補打第三針。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜專家今商調低科興接種門檻至3歲　崔俊明：數據非常不足-292998
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