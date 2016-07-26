新冠疫苗｜對准高風險地區打針港人入境有保留 何栢良：內地接種率高仍有爆發

政府就新冠肺炎公布最新防疫措施，當中重新劃分高、中、低風險地區，高風險地區容許已接種疫苗的香港居民登機，中風險地區就容許香港居民及已完成接種疫苗的非本港居民來港，抗體檢測陽性更可縮短酒店檢疫期。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台對政府有關安排有保留，認為重新分級後極高風險地區由以往不能入境，變成接種疫苗的港人可以入境，是變相放寬措施。

倡收緊熔斷機制

何栢良建議政府收緊熔斷機制，當高風險地區輸入個案達至3宗至5宗，就要禁止從有關地區的人士來港。他舉內地為例，指內地多個城市接種率高，仍出現爆發情況，認為除非機場檢疫酒店員工的疫苗接種率達百分百，否則未是時候放寬。

至於食物及衛生局局長陳肇始表示，政府做法是更針對及清晰建立抗疫屏障，指本港一直以來都有做熔斷機制，當中指明地區仍有航班熔斷機制，當局會一直監察。

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