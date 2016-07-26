新冠疫苗｜崔俊明：有需要接種第三劑復必泰 僅時間問題

本港新冠肺炎疫情持續，香港醫院藥劑師學會長崔俊明在電台節目表示，有研究追蹤接種新冠疫苗後抗體能留在身體多長時間，以接種復必泰疫苗為例，最多科學家指出抗體可維持約6至9個月，加上出現變種病毒，所以有需要接種第三針，形容只是時間問題，現時要開始準備。

崔俊明指，復必泰藥廠已向美國方面申請緊急使用第三針，估計若獲批，藥廠方面正研究對Delta變種病毒的第二代疫苗，預料明年初會有供應，相信政府亦要與藥廠商討採購第二代疫苗。

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崔俊明又指，很多研究顯示，接受過腎臟或心臟等器官移植的病人，一般免疫系統都比較弱，亦可能因為需要服食抗排斥藥物，故接種疫苗後抗體水平較低，要考慮是否要為這類病人檢查抗體水平。若抗體水平真的較低，應盡快為他們接種第三針，不用等待第二代疫苗。

至於混合接種不同技術平台的疫苗是否安全，崔俊明指「溝針」不一定令副作用增加，相信先打兩劑科興，再打一劑復必泰，可提升疫苗整體效率。但他相信，接種第三劑疫苗後針口痛、輕微發燒或疲倦等，出現常見副作用的機會將較高，但休息一至兩日就會減退。崔俊明再建議政府考慮採購美國強生疫苗，強生疫苗只需打一針，若港府引入可減輕醫療負擔，雖然有機會出現神經系統紊亂的罕見副作用，但好處仍大於風險。