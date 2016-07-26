新冠疫苗｜巴西總統稱疫苗與愛滋病有關 參議院籲將社群帳號停權

巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)經常語出驚人，早前更指新冠肺炎疫苗與愛滋病有關，言論震驚當地社會。當地參議院呼籲社交媒體公司，應將博爾索納羅社群帳號停權。

根據《路透社》報道，博爾索納羅較早前聲稱，「完成接種新冠疫苗的人會較預期更快患上愛滋病」，觸發社交平台Facebook與影片分享平台YouTube將其影片下架。對此，參議院調查委員會前日(26日)呼籲，針對散播新冠肺炎錯誤言論，以及處理疫情不力共9項罪名，總統必須要被起訴，同時其社群帳號亦應停權。參議院同時要求，博爾索納羅應提供自2020年4月起的社群平台活動紀錄。

外界料總統將不被起訴

報道續指，巴西聯邦總律師(Attorney General of Brazil)針對調查委員會的行動，要求最高法院禁止民營社群媒體機構，提供任何關於總統使用平台的資訊。參議院前日(26日)批准的報告指出，博爾索納羅處理疫情不力，至今已造成60萬人民病歿，他應為犯下的錯誤負責。巴西時間昨日(27日)，案件已由調查委員會呈交給由總統任命的最高檢察官審議，外界預期總統不會被起訴。

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