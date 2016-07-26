網上熱話｜平胸女：打完新冠疫苗升Cup 醫生：無科學根據

注射疫苗後常見的副作用包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛等，不過最近還出現一種神奇副作用！外國外女子Elle Marshall近日在TikTok發布影片，聲稱自己接種完輝瑞BioNtech疫苗後，竟然發現胸部變大，原本是A Cup的她變成C Cup，令她非常意外。

Marshall在影片表示自己一直過著A Cup人生，但注射輝瑞疫苗後，讓她胸部幾乎脹大2個碼。影片獲網民關注，女網民Tegan Jade留言附和，指自己的胸部也發生類似情形。Marshall表示自己的胸部是在第2劑接種後1到2周內變大的，她指自己也感到很困惑。有網民質疑這只是短暫現象，經過一段時間後就會消退。

英國逾1.3萬女性打針後經期有變化

據《太陽報》報道，英國醫生Sarah Jarvis解釋，乳房大小與經期變化是常見狀況，就算無接種疫苗，也經常會發生。根據統計，英國超過1.3萬名女性，在接種疫苗後月經周期產生變化。Sarah Jarvis指像Marshall等網民稱乳房升Cup，背後也有很多複雜原因，打完疫苗胸部變大，不僅沒科學根據，更有可能只是為了博取關注才編造出來的故事。Jarvis指先前已有數十名TikTok用戶拍攝關於這種疫苗「另類副作用」的影片，但其中很多人已坦言故事是為引起注意而虛構的。

另外，英國藥品和醫療產品監管署(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)則指，的確接獲部分女性在接種後，出現經血變多、陰道出血，以及延遲等經期改變的狀況。目前當局正在監測這類案例，但也強調女性接種者出現以上狀況非常罕見，目前也並無證據能證明，接種疫苗會增加月經紊亂的風險，但當局仍會持續監控情勢。