新冠疫苗｜德國藥廠CureVac公布疫苗有效率僅47%

德國藥廠CureVac宣布，所研發的新冠疫苗在較遲階段的臨床測試中期結果顯示，有效率只有47%。

這次臨床測試涉及4萬名來自拉丁美洲和歐洲的志願人士，但拒絕透露分別接種疫苗及安慰劑的人數。藥廠強調會繼續進行測試，料將會兩至三周内取得最終數據以作分析。

專家料志願者所在地有大量變種病毒令疫苗有效率低

佛羅里達大學生物統計學家Natalie Dean表示，估計疫苗有效率低，是由於志願者所在國家出現大量變種病毒。藥廠為其中124名確診志願者樣本進行基因序列測試，發現只有1人是感染原始版本新冠病毒株。過半確診志願者感染了會削弱疫苗功效或更具傳染力的變種，有2成人更感染了近期於秘魯肆虐的Lambda變種。Natalie Dean指，雖然疫苗有效率在試驗結束時有可能提高，但目前研究人員已收集大部分數據，預料CureVac疫苗有效率不會有重大變化。

CureVac原訂會向歐洲藥品監管局申請批准緊急疫苗使用。歐盟早前承諾一旦獲批，會採購4.05億劑這款疫苗，但如今這款疫苗的有效率不足五成，是所有新冠疫苗中最低，亦遠低於同樣用mRNA技術研發的新冠疫苗。

CureVac行政總裁Franz-Werner Haas表示，他們仍計劃為疫苗申請授權。