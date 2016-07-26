新冠疫苗｜德國10月停免費疫苗 英國75%成年人完成接種

德國政府宣布，將於10月停止提供免費新冠病毒檢測服務，促請民眾盡快接種新冠疫苗。

德國總理默克爾表示，免費檢測服務將在10月中停止，政府將要求民眾出示接種新冠疫苗、確診後康後或檢測陰性證明，才可以在食肆堂食、參與宗教活動以及進行室內運動。

德國現有約五成半人口完成接種新冠疫苗，但默克爾指出，疫苗接種進度最近放緩，促請民眾盡快接種。

賈偉德：擬下月起為高風險群組接種第三針

英國衞生和社會健保部在一份聲明中表示，英國總計已接種約8,680萬劑新冠疫苗，約4,700萬人接種第一劑，佔全國成年人89%，約3,970萬人完成兩劑接種，佔全國成年人口四分之三，即約75%。

數據顯示，新冠疫苗對預防因感染Delta變種病毒而入院「高度有效」；注射兩劑疫苗後，預防入院的有效率方面，輝瑞/BioNTech疫苗96%有效，阿斯利康疫苗92%有效。

英國首相約翰遜形容這是重大成就，又促請未注射疫苗的民眾盡快安排接種。

英國衞生大臣賈偉德則表示，新冠疫苗接種計劃有助減少住院及死亡個案，又指當局正計劃由下月起向高風險群組提供第三劑疫苗。

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