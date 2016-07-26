新冠疫苗｜德州州長已打兩針仍中招 休斯頓向首次接種者派100美元

美國Delta變種病毒蔓延，單日新增逾12萬宗新冠病毒確診個案，德克薩斯州州長阿博特(Greg Abbott)確診。

德州政府發言人表示，阿博特在每日例行檢測中發現確診，他已經接種2劑疫苗，健康狀況良好，並無出現病徵，在官邸隔離期間，會繼續工作，並會接受單株抗體治療。

儘管美國疫情急增，阿博特仍堅持民眾無需戴口罩，並容許民眾舉行「無罩」聚會，阿博特在確診新冠肺炎的前一日在Twitter張貼相片，顯示他在室內場所與大批長者聚會，在場所有人均無戴口罩。發言人又指，所有與阿博特有緊密接觸的人已獲知會，州長夫人的檢測呈陰性。

德州最大城市休斯頓在星期二宣布，為首次接種疫苗的人發放100美元資助，截至今個月底，希望吸引更多人打疫苗。

美國擬延長交通工具戴口罩措施至明年初

美國政府將計劃延長在飛機、火車、巴士等強制戴口罩的措施至明年1月18日。運輸安全管理局表示，相關措施是要將新冠病毒在交通工具上傳播的情況減到最低。美國主要航空公司已收到疾控中心和運輸局，有關延長口罩令的通知。有空中服務員工會表示歡迎，認為可保障乘客和工作人員的安全。

另外，有傳媒報道，當局最快當地周三建議所有已接種第二針輝瑞「復必泰」或莫德納新冠疫苗8個月的國民，注射疫苗加強劑。如果措施落實，首批接種加強劑的會是醫護人員和長者。美國早前已批准，向免疫系統較弱人士注射第三劑疫苗。

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