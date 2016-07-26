新冠疫苗｜德護士疑將疫苗掉包 逾8千人或被打生理鹽水

德國一名護士質疑疫苗偷偷掉包，逾8,000人疑被注射生理鹽水，需要補打一針。

《路透社》報道，事發於今年春季，一名紅十字會女護士在北海沿岸弗里斯蘭(Friesland)的接種站執勤，懷疑為數千人注射生理食鹽水，而非真正的新冠疫苗。

對此，德國政府昨向8,600名可能受影響的民眾發出通告，呼籲他們再去接種1劑武肺疫苗。

當地議員Sven Ambrosy於社交網站表示，對事件感到非常震驚。

報道指出，儘管生理鹽水對人體無害，但德國今年3月至4月間的疫苗接種對象大多為高齡者等具重症風險的族群。

護士曾表達對疫苗持懷疑態度

警方稍早在記者會上指出，根據證人的陳述，該名護士確實有合理的「危險嫌疑」，但警方目前尚未公布其身分姓名，亦未釐清事件動機，不過，知道涉事護士曾在社群平台上曾表達對疫苗持懷疑態度。

現階段尚不清楚該名護士是否已遭逮捕或起訴，而據傳媒說法，此案已交由專門調查政治犯罪的部門偵辦。

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