新冠疫苗｜悉尼施禁足令軍人巡邏 布里斯班學校爆疫昆省封城至周日

澳洲控制變種新冠病毒Delta蔓延陷苦戰，悉尼所在的新南威爾士省，周一新增207宗確診，逼近上周的16個月新高。悉尼周一起派出約300名無配備武器的軍人，協助警方「家訪」確診者，確保他們遵守隔離規定。軍人也會與警員一起在悉尼最多確診的地區巡邏，確保民眾守禁足令。昆士蘭省今日也新增13確診，有最少8間學校爆疫，該省延長首府兼全國第三大城市布里斯班和其周邊的禁足措施至周日。

學校群組零號病人受回國旅客感染

昆省的學校爆疫群組已累計31宗，數千緊密接觸者被下令檢測和隔離14天。報道指，有10名9歲以下兒童確診，大部分與布里斯班郊區一間學校有關，涉及學生和家人，也有確診者涉在該校上課的空手道班。群組首宗確診為布里斯班學校Indooroopilly State High School的17歲女學生，其病毒基因排序與兩名從海外回國的旅客有關聯，但她如何接觸兩人受傳染卻未明。該女學生的父母和兩名兄弟姊妹稍後確診，其中一人就讀Ironside State School，而一名替她補習的昆士蘭大學醫科學生也染疫。

之後有10宗確診與Ironside State School有關，另有5宗涉該校的緊密接觸者；5人在該校上空手道班亦確診，包括一名就讀Brisbane Boys Grammar的學生，他的父親亦受感染。另一所學校Brisbane Girls Grammar School今日也證實一名學生確診。