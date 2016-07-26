新冠疫苗｜打完高端勁多人覺餓？台專家：可能因為咁……

台灣本土「高端」新冠疫苗開放接種今踏入第4天，連日都有名人、政客和網民表示，接種高端疫苗後感覺飢餓、食欲變好，「就一直吃」，有台灣傳媒更稱，最多人感覺到的「不良反應」是「餓」。中央流行疫情指揮中心表示，高端疫苗不良反應報告並無提及此情況，學理上的原因目前還不清楚，會多加觀察。

臨床試驗未錄此反應

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成亦表示，高端疫苗臨床試驗沒發現有受試者提到，接種後有飢餓感或嗜睡等反應，以前打流感等疫苗也沒有這種現象。

台大兒童醫院院長、感染症專家黃立民則認為，可能是打完疫苗後，內心產生安全感，心情比較放鬆所致，因為愛睡、昏沈、飢餓，都並非接種疫苗刺激免疫系統後會有的常見反應。

另外，全台已有4人接種高端疫苗後猝死，指揮中心表示，初步來看，4宗個案可能與吸毒、糖尿病、心肌梗塞、主動脈剝離等有關，尚未證實是疫苗致死，但為消除公眾疑慮及釐清是否與疫苗相關，會召開專家會議討論這4宗個案。

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