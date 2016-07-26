新冠疫苗｜拜登公開接種第三劑疫苗 國務院發言人普賴斯確診

美國總統拜登在白宮接種第三劑新冠肺炎疫苗。國務院發言人普賴斯(Ned Price)確診感染新型肺炎。

美國食品及藥物管理局上周批准，為已完成接種兩劑輝瑞疫苗至少半年以上的65歲或以上民眾和高風險人士額外注射一劑輝瑞/BioNTech疫苗為加強劑。

拜登透露，之前打第一及第二針後都沒有出現副作用。第一夫人吉爾由於正授課，未有與拜登一齊接種，但他說，吉爾很快亦會打第三針。

拜登表示，疫苗加強劑很重要，但最重要的是讓更多人接種疫苗，絕大多數美國人在做正確的事，逾77%成人已接種最少一劑，仍有23%美國人仍未接種疫苗，將助長Delta變種病毒在全國擴散，認為這些人為很多人造成極大傷害，呼籲民眾做正確的事。

78歲的拜登去年12月接種首劑輝瑞/BioNTech疫苗，到1月打第二針。他遵照監管機構的建議，再接種多一劑疫苗。

普賴斯隔離10天 布林肯檢測結果呈陰性

普賴斯在社交網站Twitter表示，早上出現症狀後接受檢測，對新冠病毒呈陽性，將隔離10日。他說，感到不舒服，但很感激安全有效的疫苗提供保護，讓他免於出現嚴重症狀。

普賴斯上星期在紐約出席聯合國大會期間，曾經與國務卿布林肯(Antony Blinken)參與多場會談。國務院表示，布林肯的檢測結果呈陰性，代表團其他成員目前都無出現病徵。

相關新聞：