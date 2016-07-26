新冠疫苗｜拜登夫婦將打第三針 福奇：美國將捐贈更多疫苗

美國總統拜登夫婦將接種第三針加強劑新冠疫苗。

拜登接受美國廣播公司(ABC)訪問時指，他自己與第一夫人吉爾將接種加強劑新冠疫苗，他們兩人在去年12月推出新冠疫苗接種計劃後就打了第一針。

美國日前公布，最快9月20日開始為已經接種了兩劑疫苗8個月的民眾接種第三針加強劑，美國疾病控制及預防中心(CDC)主任瓦倫斯基表示，面對Delta變種病毒，現行疫苗效用會隨時間減退，數據顯示民眾有需要接種加強劑增強預防能力，但她同時指出將來不一定要繼續打第三針。

福奇：美國將擴大疫苗產量

對於世界衞生組織官員譴責，指富有國家寧願讓已經接種兩劑新冠疫苗的民眾注射加強劑，也不肯將疫苗捐給只有很少人獲接種的國家。美國白宮首席醫學顧問福奇(Anthony Fauci)接受CNBC訪問時表示，正致力擴大新冠疫苗生產量，以便捐贈更多疫苗予有需要國家。

福奇指，美國仍有9,000萬符合資格的民眾未接種疫苗，仍須努力提高接種率，以加強防疫。美國正雙管齊下抗疫，除了讓本國民眾接種第三劑疫苗以保障他們的安全，以應對變種病毒的威脅，美國也致力增加疫苗產量，以捐贈更多數量予有需要國家。他表示，美國已經捐贈1.2億劑新冠疫苗予80個國家，以及捐款40億美元予全球新冠疫苗保障機制(COVAX)。

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