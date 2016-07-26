新冠疫苗｜新加坡︰打科興疫苗者 不計入接種人口 指效能數據不足

各界關注星港旅遊氣泡何時重啟之際，新加坡政府抗疫跨部門工作小組周三召開記者會，會上有官員表示，由於科興的新冠肺炎疫苗效能數據不足，尤其是在預防Delta變種病毒株方面，因此目前該國的全國已接種人口統計，不會計算打科興疫苗人士。

新加坡當局的全國接種計劃，目前提供輝瑞及莫德納(Moderna)兩種信使核糖核酸(mRNA)疫苗，科興並不在該計劃內，但允許私人診所為民眾接種。據當地衛生部數據，新加坡有約370萬人已接種至少一劑輝瑞或莫德納疫苗，約佔65%人口，而220萬人已完成接種兩劑。另有約1.72萬人接種了科興疫苗。

衛生部醫藥服務總監麥錫威周三表示，當局只會通報在全國接種計劃下接種疫苗人數，指目前科興疫苗效能的數據遠不及mRNA疫苗，故當局只會計算接種mRNA疫苗人數。衛生部長王乙康則稱，部分國民因不適合接種mRNA疫苗(例如打第一針後有過敏反應)，而選擇打科興疫苗，對他們為社會出一分力表示感激。

新加坡衛生部上周五曾表示，只有已接種輝瑞或莫德納疫苗人士，出席大型活動前才可豁免提供陰性檢測證明，接種科興的人士仍須提前接受檢測。當局計劃年底前引進其他非mRNA疫苗。