新冠疫苗｜指病毒變種令群體免疫不切實際 袁國勇何栢良倡全民打針

政府指本港新冠疫苗接種速度收窄，明日將放寬疫苗「即日籌」至12歲或以上的學生。港大微生物學系講座教授袁國勇以及港大感染及傳染病中心總監何栢良分別在電台表示，本港期望透過接種疫苗形成群體免疫的想法，已經是不切實際，他們都認為本港應先做到「全民接種」。

指打針後即使染疫亦可免重症

袁國勇指，病毒變種令疫苗有效率下降，隨著新冠病毒基本繁殖率由最初的2.5，上升至Delta變種病毒的7，即一個人可以傳染7個人，期望透過接種疫苗形成群體免疫，已經變成空中樓閣，做法不切實際，因此社會的共同目標應是打針後即使染疫亦不用住院治療，好像傷風後食藥和休息就可以，避免令公營醫療系統承受不必要負荷，雖然疫苗或無法阻止病毒傳播，但有效避免出現重症和死亡個案，他認為本港應先做到「全民接種」，下一步才能「與病毒共存」。

何栢良亦指，雖然疫苗不能完全防止感染，但預防重症和死亡的成效仍然相當高，認為群體免疫的概念已經「爆破」，即使西方和地中海國家接種比率很高，惟病毒仍然繼續在當地傳播，故他認為本港的疫苗接種目標，應該改為「全民接種」，令每個人都有抗體保護，即使感染新冠病毒亦可以避免出現重症。他又認為，本港放寬防疫措施的步伐一定要慢，如果一下子大幅放寬社交限制，可能再次出現疫情大爆發。

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