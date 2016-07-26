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新冠疫苗｜接種中心平日開放時間明起縮短　政府籲市民留意
3 小時前
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新冠疫苗｜接種中心平日開放時間明起縮短　政府籲市民留意
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社區疫苗接種中心平日開放時間，明日起將不再是「朝八晚八」。(資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃今日(31日)踏入第248日，政府上月宣布社區疫苗接種中心的開放時間將於11月1日起縮短，並在指定日子休息。當局今日提醒市民留意，並呼籲應盡快接種疫苗。

新冠疫苗接種中心開放時間

明日(11月1日)起，社區疫苗接種中心周三將停止開放，周一、二、四、五就由現時的「朝八晚八」，改為上午10時至下午6時開放，而周六及日的開放時間則維持不變；所有疫苗接種中心運作日的下午1時半至2時半為清潔時間。

新冠疫苗接種中心地址

現時本港共有21間社區疫苗接種中心運作，分別為5間提供科興及16間提供復必泰，列表如下：

提供科興疫苗的接種中心

⚫ 渣華道體育館
⚫ 官涌體育館
⚫ 九龍灣體育館
⚫ 源禾路體育館
⚫ 天暉路體育館

提供復必泰疫苗的接種中心

⚫ 中山紀念公園體育館
⚫ 西灣河體育館
⚫ 香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心
⚫ 曉光街體育館
⚫ 教育局九龍塘教育服務中心
⚫ 何文田體育館
⚫ 荔枝角公園體育館
⚫ 界限街體育館
⚫ 彩虹道羽毛球中心
⚫ 龍琛路體育館
⚫ 香港中文大學醫院
⚫ 將軍澳體育館
⚫ 林士德體育館
⚫ 友愛體育館
⚫ 元朗體育館
⚫ 東涌社區會堂

至於養和東區醫療中心、養和醫院、聖保祿醫院、大埔墟體育館和荃景圍體育館的社區疫苗接種中心，已於前日(29日)起停止運作。

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現時公立醫院有7個接種站運作。(資料圖片)

公立醫院新冠疫苗接種站地址

政府發言人指，除了社區疫苗接種中心外，設於公立醫院的7個新冠疫苗接種站已投入服務，方便在醫院覆診病人和訪客接種復必泰疫苗。接種站開放時間為周一至五上午10時至下午7時，公眾假期除外，午膳時間照常開放，市民毋須預約：

⚫ 瑪麗醫院
⚫ 伊利沙伯醫院
⚫ 屯門醫院
⚫ 東區尤德夫人那打素醫院
⚫ 將軍澳醫院
⚫ 明愛醫院
⚫ 威爾斯親王醫院

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新冠疫苗｜接種中心平日開放時間明起縮短 政府籲市民留意

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜接種中心平日開放時間明起縮短　政府籲市民留意-290880
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