新冠疫苗｜接種中心：護士每日打過百針 病人組織憂慮精神不足

66歲男子早前在屯門友愛體育館接種中心被連續注射兩劑復必泰疫苗，負責營運涉事接種中心的盈健醫療昨稱，涉事護士程序出錯，已停止其所有職務。負責營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，接種中心每名護士每日限打百多針，平均每小時逾10針，相信工作疲勞是人之常情。

梁國齡指，注射疫苗屬於簡單程序，相信護士能駕輕就熟，但坦言長時間重覆工序或引致疲勞。他續指，一般而言接種中心有系統防止同類事件發生，減少出錯機會，舉例指其中心會調配護士負責不同工作，避免長時間重複單一工作，並會派駐主管級人員定期跟進工作流程，確保依程序工作，盡量避免出錯。

彭鴻昌倡讓護士定期休息

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，事發在下午5時，涉事護士已工作整天，懷疑一時走神才會誤打兩針，期望營運機構及衛生署深入調查事件，避免再度發生事故。他建議，接種中心應讓護士每隔數小時休息，以免精神不足出現疏忽。

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