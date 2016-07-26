新冠疫苗｜據悉擬解僱未打針機組人員 國泰：正評估能否續聘

國泰航空早前公布，將分階段要求員工必須接種疫苗，包括昨日(1日)起所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。消息指，若國泰機艙服務部員工未打針，而沒有真實理由不能接種疫苗，將被解僱。國泰表示，會繼續評估未接種疫苗的機組人員能否獲續聘。

有國泰航空機組人員透露，國泰機艙服務部已通知尚未通報接種疫苗情況的員工，查詢其接種疫苗情況，若員工無法證明已打針或有真實理由不能接種疫苗，會啟動解除僱傭合約程序。網上流傳國泰內部通知信，提及若員工於上月底前未提交接種紀錄或不宜打針的醫生證明，將會被解僱。

大部分未打針機組均具理據

國泰航空回覆傳媒查詢稱，正個別跟進處理少數未打針的個案，並已考量未打針機組人員個案，發現大部分均具備充分醫療理據，或正在長期休假。國泰續稱，會繼續審視尚未接種疫苗員工的職務，以評估他們能否獲續聘為國泰航空的機組人員。

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