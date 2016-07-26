新冠疫苗｜食衛局將研打第三針 許樹昌：現階段討論言之尚早

食衛局副局長徐德義今日表示，衛生防護中心轄下的科學委員會將研究市民有否需要接種第三劑新冠疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現階段討論打第三針疫苗是言之尚早。

許樹昌指，藥廠建議接種疫苗後體內抗體水平可維持6至9個月，是因為藥廠的研究只跟蹤接種者6至9個月，並非反映之後抗體會消失，藥廠提出的有效期或涉及商業因素；至於抗體實際能否維持多久，則須等待更多研究數據公布。

許表示，中大正作為期3年、有關接種兩種疫苗後抗體水平變化的研究，並預計將於今年8月至9月針對已接種兩劑科興疫苗，但抗體水平不理想人士，研究他們接種第三劑疫苗後的免疫反應。

本港專家對打第三針新冠疫苗看法存分歧

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日亦指，除非本身有嚴重疾病影響免疫系統，否則暫時毋須考慮接種第三劑疫苗。

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香港醫院藥劑師學會昨表示，接受器官移植的病人，接種復必泰新冠疫苗後中和抗體水平低，建議補打第三針疫苗。該會會長崔俊明今日解釋，該些病人免疫系統較弱，加上需要服食抗排斥藥物，導致接種疫苗後抗體水平較低，建議政府盡快安排他們補打加強劑。崔又指，接種復必泰的市民有需要打第三針，形容只是時間問題。

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外國打第三針新冠疫苗情況

美國輝瑞藥廠早前亦尋求當局批准，為已打兩針疫苗的民眾注射第三針加強劑。美國食品藥品監督管理局(FDA)和疾控中心(CDC)其後發聲明，認為現階段沒有需要。

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而鑒於Delta變種病毒肆虐，以色列周一(12日)開始為免疫力較弱的群組打第三劑新冠疫苗。世界衞生組織總幹事譚德塞則不點名批評有關做法，稱目前全球疫苗供應嚴重失衡，很多國家仍未取得疫苗，形容打第三針的做法「令人失望」。

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