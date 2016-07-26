新冠疫苗｜教育局要求學校下周三前回覆接種情況

莘莘學子昨日開學，教育局要求全校師生接種率達七成可恢復全日面授。教育局長楊潤雄透露，截至今早仍未有學校申請全日面授，當局今日亦已去信全港學校了解接種情況。信件要求學校最遲下周三(8日)回覆。

楊潤雄出席電台節目時稱，相信快將有學校能恢復全日面授，當局今日已去信向全港學校了解接種情況，並透露未來將定期向學校查詢，以審視是否需要提供更多支援。

根據教育局的信件，當局向全港中、小學、特殊學校、幼稚園等發信，了解教職員及12歲或以上學生接種新冠疫苗的情況及數字，包括是否已完成接種或已預約，或因健康理由不宜接種等，並要求學校最遲下周三回覆。

放寬社交措施時將考慮調整上課安排

楊潤雄稱，政府需要平衡學生學習需要及疫情防控，期望本港能繼續提高接種率，待社交距離措施可以放寬時，當局會考慮調整小學及幼稚園上課安排。

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