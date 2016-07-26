新冠疫苗｜料4500名菲傭可來港 僱傭公會：對市場供應幫助很大

菲律賓勞工部昨日表示， 香港特區政府已同意下周一(30日)起，批准在當地完成接種兩劑新冠疫苗的菲傭來港，但必須持有由菲律賓檢疫局發出的認可疫苗接種證明。 香港僱傭公會主席陳東風估計，有4,000至4,500人菲傭可來港，形容對市場供應有很大幫助，因為本港已有3至4個月無外傭「新血」。

陳東風：需時輪候菲律賓中央部門發出針卡

陳東風今晨在一個電台節目表示，業界擔心只有一至兩間酒店接受外傭檢疫並不足夠，認為至少需要有800至1,000間酒店房間，否則外傭要輪候檢疫酒店的時間會太長。 他又指，目前菲傭面對的困局是，不少人已接種疫苗，並獲不同地方政府發出針卡，但需時輪候菲律賓中央部門發出的針卡。他又表示，看過有關針卡看範本，相信偽造機會不大。

曾祈殷：不要令檢疫酒店壓力太大

對於 當局計劃安排外傭集中在一至兩間酒店接受檢疫， 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷建議要循序漸進，不要令檢疫酒店壓力太大。 他相信，新安排會經過政府審慎考慮，又指來港外傭持有針卡、強制隔離，以及反覆核酸檢測等，如果已過多關，相信對社區風險有限。 曾祈殷又說，要做好酒店檢疫的工作，包括酒店的抽風系統、酒店員工有否打針，以及採樣職員有否依足規定等。

相關新聞：

新冠肺炎｜荃灣寶石大廈第一座約570居民接受強測 無發現確診