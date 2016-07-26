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新冠疫苗｜新副作用？EMA︰正研究輝瑞莫德納 與腎病及皮膚紅斑是否有關
16 分前
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新冠疫苗｜新副作用？EMA︰正研究輝瑞莫德納 與腎病及皮膚紅斑是否有關
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輝瑞/BioNTech及莫德納疫苗，均採用mRNA技術。(路透社)

路透社報道，歐盟藥品管理局(EMA)周三表示，正研究採用mRNA(信使核糖核酸)技術的新冠肺炎疫苗，是否涉及此前未知的3種可能副作用。

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mRNA疫苗包括輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)疫苗。EMA指，該兩款疫苗的小部分接種者，分別出現3種症狀，包括皮膚長出「多形性紅斑」(erythema multiforme)、患上腎臟炎症「腎小球腎炎」(glomerulonephritis)，又或患上會導致大量血漿蛋白透過尿液流失的「腎病症候群」(nephrotic syndrome)。

EMA上月宣布，mRNA疫苗與心肌炎(myocarditis)及心包炎(pericarditis)「可能有關聯」，應列作mRNA疫苗的副作用。但EMA及世衛均強調，接種疫苗好處大於風險。

亦研究阿斯利康 強生疫苗 與月經失調關聯

報道指，EMA亦正研究阿斯利康(AstraZeneca)及強生(Johnson & Johnson)新冠疫苗與「月經失調」(menstrual disorders)症狀，是否有關聯。其中阿斯利康疫苗此前已被EMA指有機會引發血栓這非常罕見的副作用。 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜新副作用？ema︰正研究輝瑞莫德納-與腎病及皮膚紅斑是否有關-280152
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