新冠疫苗｜新加坡拒接種人士下月起確診須自費治療

新加坡宣布，下月起拒絕接種新冠疫苗人士若確診，將要自行繳付醫藥費。另外，當地單日新增3,481宗確診，當地夜間野生動物園亦有4隻獅子確診。

新加坡有85%合資格人士完成接種新冠疫苗，惟深切治療床位使用率超過68%，當中大部分都是沒接種疫苗人士。新加坡衞生部認為情況對醫療資源造成不符比例的負擔，宣布下月8日起，拒絕接種疫苗人士如果感染新冠病毒，需要自行繳付醫藥費；只接種了一針的人士須在下月31日前完成接種，否則亦要自行承擔染疫後的醫藥費。

新加坡衞生部長黃乙康指出，醫院並不希望向這些病人收費，但必須帶出這個重要訊號，呼籲所有合資格人士接種疫苗。

根據當地衞生部的資料，嚴重呼吸系統感染的治療費用可高達8,000新加坡元，折合約4.6萬港元。

動物園內4獅子確診

新加坡國家公園管理局轄下的動物與獸醫事務組表示，當地著名景點、夜間野生動物園(Night Safari)內4隻亞洲獅感染新冠病毒，牠們出現輕微感染症狀，包括咳嗽、打噴嚏、嗜睡等，仍然活躍，相信牠們經簡單支援治療後可完全康復。當局指，牠們曾經接觸1名隨後確診的動物園員工，這間動物園已有3名飼養員確診

另外，新加坡動物園亦有一隻非洲獅出現新冠症狀，目前正等候測試結果。當局要求負責營運的萬態保育集團將兩間動物園、合共9隻亞洲獅及5隻非洲獅隔離，並會密切監察牠們的情況。

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