新冠疫苗｜日夫婦欲打流感針卻被注射第3劑輝瑞 妻針後副作用4日不退

日本醫護人員為民眾接種疫苗時擺烏龍：兩對同名夫婦剛巧預約同一時段接種不同種類疫苗，醫生未充分確認就替本來要接種流感疫苗的夫婦，注射第3劑輝瑞/BNT新冠疫苗。

夫婦主動查問才發現出錯

TBS電視台引述千葉縣木更津市政府指，一對50多歲夫婦本月7日前往市內醫院欲接種流感疫苗，結果醫生誤為兩人注射新冠疫苗。報道指，兩人打針後拿到寫有新冠疫苗接種須知的紙後驚覺有異，主動詢問才發現接種出錯。

跟這對夫婦預約打流感針的同時段，有另一對同名夫婦預約接種新冠疫苗，而醫生沒有確認清楚，因而擺烏龍。

被打錯針的夫婦，丈夫8月完成接種兩劑莫德納疫苗、妻子7月接種兩劑輝瑞/BNT疫苗，兩人今次被錯誤接種第3劑輝瑞/BNT。兩人均出現發燒及怠倦等副作用，妻子經過4天，副作用仍持續。

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