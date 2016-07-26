新冠疫苗｜日本研究：打第二針莫德納翌日 四分三人發燒

接種新冠肺炎疫苗後的各種副作用，引發廣泛關注。日本厚生勞動省研究小組的調查顯示，接種第二劑信使核糖核酸(mRNA)技術的莫德納(Moderna)疫苗後，較接種第一劑後出現更多發燒、倦怠感和頭痛等症狀，每4人中有3人發燒。研究小組呼籲民眾，症狀緩解前務必安靜休養。

針對自衛隊接種者症狀調查

日本放送協會(NHK)報道，該研究小組針對接種莫德納疫苗的自衛隊員當中，約5,200名接種一劑者以及約1,000名接種第二劑者，調查他們的針後反應。結果顯示，出現攝氏37.5度以上發燒的比例為，接種第一劑翌日4.7%，第三天2.2%；接種第二劑翌日75.7%，第三天22.3%。

倦怠感症狀比例為，接種第一劑翌日20.9%，第三天14.1%；接種第二劑翌日84.7%，第三天47.6%。

頭痛症狀比例為，接種第一劑翌日11.7%，第三天8.5%；接種第二劑翌日63.8%，第三天38.7%。

調查並發現，女性出現上述情況的比率較高。

研究小組負責人、順天堂大學醫學部客座教授伊藤澄信表示，「雖然症狀大多會於接種三天後緩解，但也有發燒達40度情況。尤其是接種第二劑後務必要安靜休養，希望可讓接種者不用上班或上學，直到第三天左右」。