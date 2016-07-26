新冠疫苗｜日本群馬縣莫德納再發現異物 沖繩異物疑與醫護不當使用針筒有關

日本上周四發現莫德納新冠疫苗瓶內有大小約幾毫米的異物，即時停止接種同期在西班牙一廠房製造的3個批次合共約163萬劑，沖繩縣上周六發現不同批次的莫德納疫苗有異物，群馬縣周日又發現另一批次也有異物。

不屬於之前莫德納疫苗問題批次

日本放送協會(NHK)報道，群馬縣的「東毛疫苗接種中心」，周日早上10時半左右發現一瓶預定將使用的莫德納疫苗內有約0.5毫米以下的深灰色異物，並不屬於之前停止接種的3個批次，以及沖繩縣發現異物的批次。該中心於本月27日至29日，已為4,575人接種同一批次疫苗。

沖繩恢復接種新冠疫苗

此外，沖繩那霸的接種中心上周六在一個開封的莫德納疫苗瓶和3支針筒中發現黑色點狀異物，厚生勞動省經調查後認為，是針頭打斜刺入疫苗瓶時令瓶口橡膠剝落，又或很低機會可能是在疫苗製造過程中混入橡膠瓶蓋等碎片，疫苗質素並沒問題。厚生勞動省提醒醫護應把針筒垂直刺入瓶內，並稱橡膠碎片經過消毒，通過肌肉注射進入體內不會阻塞血管，據此沖繩隨即恢復接種。

至於在另一支針筒內發現的粉紅色半透明異物，因為體積較大無法通過針頭，有可能是跟疫苗本身無關的物質，生產商將調查。

厚生勞動省上周六公布，一名38歲男子和一名30歲男子接種與因發現異物而停用屬同一批次的莫德納疫苗後死亡。據稱使用的疫苗未發現異物，接種與死亡的因果關係不明。兩人均無長期病，同是打第二針後死亡。

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