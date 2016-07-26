新冠疫苗｜日本4萬人調查：每18人有1人現「莫德納紅腫手臂」

隨著新冠肺炎疫苗大規模接種計劃持續，打針後可能出現的異常副作用，引發關注。其中，接種美國莫德納(Moderna)疫苗後，手臂可能出現紅腫和痕癢症狀，俗稱「莫德納手臂」，日本一項針對逾4萬人的大規模調查顯示，大約每18人便有1人會出現上述副作用。

醫生：大多症狀溫和

日本放送協會(NHK)報道，自衛隊中央醫院發表的調查結果，雖然比例較早前一項調查略高，但醫生指出，症狀大多相對較溫和，毋須過度擔心，希望民眾把握接種疫苗的機會。

根據這項在東京大手町接種中心使用莫德納疫苗的調查，針對7月1日起一周期間接種完疫苗的長者等42,017人進行分析後，約每18人便有1人打針後手臂出現紅腫，總數2,369人，佔整體5.6%，其中83%為女性。

接種第一劑莫德納4天後，最遲是21日後出現紅腫，但大多數於接種一周前後出現症狀。此外，幾乎全都於4日至8日內症狀消失。

出現莫德納手臂的比例，其他國家臨床試驗是0.8%，厚生勞動省早前一項針對自衛隊員的調查結果是3.5%，這次針對一般民眾的調查結果為5.6%，比例略高。

參與調查的自衛隊佐世保醫院醫生田村格表示，「女性佔大多數，若是年輕女性，可能會更多。由於症狀本身大多相對較溫和，接種第2劑也不會有問題，毋須過度擔心」。

沖繩再發現莫德納有異物

另外，沖繩縣一名藥劑師周六(28日)在那霸接種中心發現同一批次的莫德納疫苗有黑色異物，且不同於日前已暫停接種的問題批次，當局立即暫停該中心的接種工作。

日本上周發現莫德納疫苗內有異物，已暫停接種與問題批次於同一西班牙工廠同期生產的約163萬劑莫德納疫苗。