新冠疫苗｜日本7月再向台灣等捐贈100萬劑疫苗

日本繼月初向台灣捐贈124萬劑阿斯利康(AstraZeneca)疫苗後，今日再宣布，下月會再向台灣捐出100萬劑阿斯利康新冠疫苗。

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外相茂木敏充表示，10年前東日本大地震發生時，台灣發動了募款，並在人道領域、人際交流等各方面展開台日交流。日本很高興能第一個提供台灣疫苗協助，包括蔡英文總統在內很多台灣人都感謝日本協助，日方也覺得是一件好事。他說，日本政府理解台灣目前仍持續面對疫苗不足的情況，將追加援助，預計將在7月中旬前提供，具體的時間還待後續協調。

台灣的外交部表示，日本的決定印證台日深厚友情堅定不移，對此表達誠摯感謝，台灣將與日方協調，又指美國、日本和立陶宛相繼向台灣捐贈疫苗，在抗疫之路上台灣並不孤單。

日本將向印尼泰國等地捐助疫苗

茂木敏充同時宣布新一波的疫苗供應計畫，除了無償提供越南約100萬劑阿斯利康疫苗之外，也預定於7月上旬提供日本製造的AZ疫苗給印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞等國，各捐贈100劑疫苗。

茂木敏充又提到，日本計劃透過全球新冠疫苗保障機制(COVAX)，只要獲得世衞批准等，與相關組織協調後，預計7月中旬起向東南亞、西南亞以及太平洋島國等，提供總計約1,100萬劑疫苗，是日本之前對外承諾捐贈3,000萬劑疫苗的一部分。