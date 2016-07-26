新冠疫苗｜日本834人接種後死亡 均判定與疫苗無確切關聯

日本截至上月25日，共有834人接種新冠肺炎疫苗後死亡，全部目前判定與疫苗皆無確切關聯。

根據《日本放送協會》(NHK)報道，日本厚生勞動省昨日召開專家會議指出，截至7月25日，共有828人接種輝瑞/BioNTech疫苗後死亡，平均每百萬人中有19人死亡，另6人接種莫德納(Moderna)疫苗後死亡，平均每百萬人中有2.2人死亡，但尚無個案可判定死因與疫苗具有確切因果關係。

此外，接種疫苗後引發心肌炎或心包膜炎的個案累計46宗個案，當中43人接種輝瑞/BioNTech、3人接種莫德納，皆為平均每百萬人中發生1.1例。

厚生勞動省表示，由於輝瑞/BioNTech及莫德納疫苗的接種年齡不同，無法單純進行比較，目前認為未有影響接種的重大疑慮，將會繼續推行施打疫苗。

對策組長：東京或日增1萬新確診

日本全國昨日有超過1.4萬宗新確診，東京有4,160多人染疫，兩個數字都是單日新高。政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂表示，舉辦奧運會，導致民眾的防疫意識鬆懈，預期東京的每日新確診人數可能達到1萬，不會突然減少，憂慮會對醫療系統的承受能力造成大衝擊。他又認為，應該研究將緊急事態宣言擴展至日本全國。

首相菅義偉今日會敲定，是否將福島、茨城、群馬及靜岡等8縣，加入「防止蔓延等重點措施」的適用地區。並會力爭月底實現有超過四成國民完成接種兩劑新冠疫苗，估計目前已有約八成長者已完成接種。

相關新聞：

新冠疫苗｜防變種病毒 日本研議明年接種第三劑