新冠疫苗｜日皇德仁打第一針 上皇明仁夫婦完成接種

日本宮內廳周二表示，日皇德仁下午在住處赤坂御所接種第一劑新冠疫苗，之後身體狀況並無異常。宮內廳並沒說明皇后雅子有否接種。

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宮內廳次長池田憲治說，因一般民眾持續完成接種疫苗，與跟德仁商談後決定接種。宮內廳之前表示，王室人員接種疫苗不會早於一般民眾，而是會按照政府公布的接種時間表。

共同社報道，宮內廳原沒計劃公開德仁打針的消息，但考慮到日皇有「象徵地位」，所以在獲得德仁理解後對外公布。皇后雅子等王室人員的接種情況，原則上不會公布。

6名高齡王室人員完成接種

時事通信社引述消息指，包括上皇明仁夫婦的65歲以上王室人員中，除了98歲的三笠宮妃百合子，另外6人已在6月完成疫苗接種。

朝日電視台報道，上述6人包括上皇夫婦、常陸宮夫婦、三笠宮家的信子及高圓宮妃久子，他們6月已各自在宮內廳醫院等地點注射兩劑疫苗。