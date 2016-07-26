新冠疫苗｜日研究：康復者仍需打針 但注射一劑已有足夠保護

日本專家進行的最新研究顯示，新冠肺炎康復者為了讓體內產生足夠抗體，仍應接種疫苗，是否要接種兩劑，專家認為，接種一劑已有足夠保護力。

《時事通信社》報道，日本自去年初爆發疫情至今約一年半，累計病例逼近80萬，這些患者體內會產生中和抗體防止再被感染，是否仍需接種疫苗？日本專家指，為了增加抗體量，仍應接種疫苗。

感染半年後抗體比率為98%

橫濱市立大學研究團隊針對250名自然感染後康復的人進行調查，結果顯示，體內有足以對抗原始病毒的中和抗體比率，在感染半年後為98%、一年後為97%，但如果是變種病毒，抗體比率會減少。

長崎大學教授柳原克紀等所做的研究則發現，儘管康復者體內會有某種程度的抗體，但在接種一劑輝瑞/BioNTech疫苗後，跟從未染疫的人接種兩劑疫苗後一樣，都能產生足夠抗體。基於研究結果，長崎大學教授森內浩幸說，「曾染疫的人也有必要接種疫苗」，但由於康復者接種一劑或兩劑疫苗後，體內產生抗體量並無明顯差異，所以他們只要接種一劑就有足夠保護力。

建議康復後3至4周接種

森內教授指，因日本每個地區被分配到的疫苗數量不同，可以讓康復者不接種第二劑疫苗，而把疫苗讓給其他有需要的人。至於康復者接種疫苗的時間為何，森內教授建議，不要在痊愈後立即接種，而是跟接種兩劑疫苗的人一樣，隔3到4周再接種，更能有效強化免疫反應。

厚生勞動省則建議，為防再受感染，新冠肺炎康復者也可以接種疫苗。由於不清楚接種一劑疫苗是否能產生足夠保護，現階段仍是按正常程序接種兩劑。