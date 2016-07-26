新冠疫苗｜日莫德納瓶內雜質疑為金屬微粒

日本一批在西班牙生產的莫德納(Moderna)疫苗，被發現含有雜質，當局暫停接種163萬劑懷疑問題批次。日本傳媒引述消息報道，懷疑雜質是金屬。

日本放送協會(NHK)引述厚生勞動省的消息報道，由於藥瓶內的雜質跟磁鐵產生反應，所以懷疑雜質是金屬，並指，海外亦曾發生過莫德納疫苗混有橡膠片的情況。被發現混入異物的莫德納疫苗，是在西班牙工廠所生產，7月下旬後運送到日本。

歐洲藥品管理局(EMA)表示正調查事件，包括在歐盟內供應的疫苗批次是否有受到影響，已經要求藥廠提供更多資料。

負責為涉事疫苗裝樽的西班牙藥廠表示，可能是其中一條生產線出現問題而造成污染，正調查事件。

莫德納則指，瓶內的顆粒物質，不會影響疫苗的安全和效力。

日本今日部分接種活動取消

受到疫苗異物風波影響，全日本空輸(All Nippon Airways)今天取消原訂在羽田機場進行的疫苗接種活動；日本文化廳也取消針對文化藝術相關人士的職場接種；豐田汽車則是在排除問題批號疫苗後，依原訂計畫繼續接種。

日本厚生勞動省是在上周一起，在東京都、埼玉縣、茨城縣等8個疫苗接種中心，發現39宗在莫德納疫苗發現有異物的報告，之後暫停使用同期生產的3個批次，共163萬劑疫苗，但部分已被接種。

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