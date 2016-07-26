新冠疫苗｜智利准6歲以上兒童注射科興 古巴為兩歲以上幼童打本土疫苗

智利批准為6歲及以上的兒童，注射中國科興新冠疫苗，成為首個將接種科興疫苗最低年齡降至6歲的南美洲國家。

公共衞生研究所轄下的專家委員會周一表決，有5名專家支持為6歲及以上兒童打針，另有2人支持只為12歲及以上兒童打針，1人反對為兒童打針。

總統皮涅拉表示，有關決定顯示疫苗安全有效，當局會盡快為6至11歲兒童打針。

智利目前已為12歲以上的兒童注射輝瑞/BioNTech疫苗，5月至今有逾65萬兒童打了至少1針。而全國已打了近1,950萬劑科興疫苗，全國1,900萬人口中，逾1,300萬人完成接種。

古巴本土疫苗未獲世衞認可

古巴今天開始為兩歲以上孩童接種未獲世界衞生組織認可的本土生產疫苗，成為全球第一個為兩歲以上孩童接種新冠疫苗的國家。

古巴的學校自去年3月以來大多停課，去年底重啟數周，今年1月再度關閉。由於大多數古巴家庭沒有網絡，網上教學難於實行，因此古巴政府宣布學校將於10月和11月逐步重啟，但必須在所有學童都接種後才重新開放。

當地就本土疫苗「阿布達拉」(Abdala)和「主權」(Soberana)針對未成年人所完成臨牀實驗後，上周五(3日)起展開12歲以上孩童的疫苗接種工作。

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