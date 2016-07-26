新冠疫苗｜智利數據：科興疫苗保護率為65.9%

國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)報道，一個在智利進行的研究指出，接種兩劑科興疫苗的民眾，防止感染新冠病毒的保護率為65.9%；預防住院及預防死亡的有效率分別有87.5%及86.3%。研究在今年2月至5月進行，約1,020萬名16歲以上民眾參與，當時智利流行的病毒株為Alpha及Gamma變種病毒。

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新加坡將接種科興疫苗者排除於接種總人數

新加坡衞生部早前通過電子郵件發布聲明指，全國接種數據只計入在國家接種計畫下施打疫苗的人數，因此，目前納入全國接種數據的只有接種過莫德納(Moderna)和輝瑞/BioNTech疫苗的人，排除施打科興疫苗人數。新加坡衛生部長表示，目前沒有醫療和科學數據去建立科興疫苗在感染和對抗Delta病毒上的效力。

根據統計，目前新加坡總計至少370萬人接種一劑輝瑞或莫德納疫苗，佔總人口65%左右，將近220萬人已經打完兩劑。由於當局開放私人醫護機構循特殊管道使用科興疫苗，據指出，截至本月3日，新加坡打過一劑科興疫苗的人有17,000人。