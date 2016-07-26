新冠疫苗｜曾祈殷料第三針反應小於第二針 倡高風險群組打復必泰

屬於特定組別的人士下周四(11日)起可補打第三針新冠疫苗，市民可自行選擇接種哪款疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，由於第三針的建議接種時間相隔上一針最少半年，而首兩針則只相隔約21天，因此估計第三針產生的副作用會較第二針輕微，最多只會相若。

醫學會今日(5日)舉行記者會呼籲市民接種疫苗，曾祈殷於會上表示，除非早前接種首兩針疫苗時出現速發性過敏反應，例如即時出現呼吸急速、皮膚紅腫或休克，否則都適合打第三針。被問到第三針應否「溝針」，曾祈殷建議機組人員等的高風險群組接種復必泰疫苗，可產生更高的抗體水平，但對其他市民而言，則可自行選擇；如市民擔心副作用，建議可補打原本的疫苗。他補充指，不排除三針都打科興的人士在半年後需要再打第四針，但大前提是政府批准。

蔡堅：短期內不會接種

今年5月打齊首針復必泰、73歲的醫學會會長蔡堅被問到會否補打第三針，他指自己完成接種至今不足半年，抗體水平至今仍有近1萬，因此短期內都不會接種，但戲言如政府需要他幫忙宣傳，他可考慮補打。

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