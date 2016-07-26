新冠肺炎｜林鄭：疫苗「即日籌」稍後開放給12歲以上學生 周內公布讓外傭有序來港

特首林鄭月娥開行會前見傳媒，透露政府本周內將會公布與菲律賓、印尼認可疫苗接種紀錄，之後逐步有序安排外傭來港，再在特定檢疫酒店隔離21日之後，才能到僱主家中工作，以減輕萬一疫情爆發造成的公共醫療負擔。她說，目前已有一間酒店願意接待外傭檢疫，提供400間房，正尋找第二間檢疫酒店。

接種率上升速度開始收窄

林鄭月娥又說，截至昨晚，本港一共接種了逾710萬劑新冠疫苗，當中395萬人接種最少一劑，佔合資格人口58.7%，惟接種率上升速度已開始收窄。因此，政府稍後會公布將「即日籌」安排，擴展至12歲以上學生，讓他們毋須預約，可直接前往接種中心打針。

此外，對於女星妮歌潔曼來港毋須隔離的爭議，林鄭月娥強調政府有機制按個別個案豁免隔離，但原因必須是符合政府運作、與香港防疫工作有關或有利香港經濟發展，但無論哪種原因，來港後都要遵守嚴格的防疫要求，包括行程要點對點安排。