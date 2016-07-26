新冠疫苗｜林鄭：盡力催促3群組打針 包括工作人口、學生及長者

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，表示截至昨日，本港有60.6%人士已接種首劑疫苗，未能達到原先開學前做到七成接種率的階段性目標，希望到9月底，接種率能夠達到七成，如果要達到七成目標，未來一個月每日至少要有2.2萬人次接種首劑疫苗，但按近日的預約數字推算並不樂觀。

林鄭月娥續稱，接下來政府會催促3個群組打針，包括工作人口、12歲至19歲學生以及長者，強調會用盡方法，包括要求企業提供誘因，抑或鼓勵他們仿傚政府不打針就要員工自費定期做病毒檢測，但不會再推強制措施，期望動員更多資源推動接種工作。

公務員接種首劑疫苗比率達91%

林鄭月娥補充，要求特定群組不打針要自費檢測的措施，有催谷作用，目前整體公務員接種首劑疫苗比率達91%、醫管局員工達93%，當中醫生接種率99%，護士接種率90%，安老院舍員工接種率達80%，官校教職員就有90%。

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